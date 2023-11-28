Blinken, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı liderlerle barış müzakerelerini ele aldı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü.



Aliyev'in "sürdürülebilir bir barış anlaşmasına" yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların her iki tarafta da acılara sebep olduğunu kaydetti.



Blinken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin nihayetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Paşinyan ile de telefon görüşmesi yaptı.



Blinken bu görüşmede de barış müzakerelerinin önemini dile getirdi.



BARIŞ MÜZAKERELERİ



Orban'dan "Ukrayna barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti" iddiası Haberi Görüntüle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.



Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.