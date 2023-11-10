Orban'dan "Ukrayna barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti" iddiası

Ukrayna’nın doğusundaki krizin ABD’nin olaya müdahil olmasıyla büyüdüğünü vurgulayan Orban, savaşta cepheye gönderilen asker sayısının, silah miktarının ve Ukrayna’ya askeri yardım için harcanan para miktarının giderek arttığına dikkat çekti. Macar lider, “Macaristan, Ukrayna’ya silah transferini desteklemedi. Ben de Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna ordusuna silah alınması için kullanılmasını desteklemiyorum.” diye konuştu.

“UKRAYNA’NIN AB MÜZAKERELERİ ASLA BAŞLAMAMALI”

Macar lider, Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerine başlaması teklifine de karşı çıktı. Macaristan’ın bu konudaki pozisyonunun net olduğunu ifade eden Orban, “Ukrayna, hiçbir şekilde AB’ye üyeliği müzakere etmeye hazır değil. Macaristan’ın pozisyonu net. Müzakereler asla başlamamalı.” diye konuştu.

AB liderlerinin Ukrayna’nın birliğe resmi olarak davet edilmesine aralık ayı ortasında karar vermesi bekleniyor.