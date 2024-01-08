Blinken, BAE Devlet Başkanı Nehyan ile görüştü

Orta Doğu temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile bir araya geldi.

Blinken, BAE Devlet Başkanı Nehyan ile görüştü
Blinken'in Türkiye ziyareti: "İsveç'in NATO'ya onay sürecini görüştük"

Blinken'in Türkiye ziyareti: "İsveç'in NATO'ya onay sürecini görüştük"

Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile görüştü.

Blinken görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bugün Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan Nehyan ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabaları görüştüm. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki kararlılığımızın devam ettiğinin altını çizdim.” dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...