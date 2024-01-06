Blinken'in Türkiye ziyareti: "İsveç'in NATO'ya onay sürecini görüştük"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a geçti. ABD'li Bakan, Yunanistan'da yaptığı açıklamada Türkiye temaslarının içeriğine ilişkin konuştu.

Blinken'in Türkiye ziyareti: "İsveç'in NATO'ya onay sürecini görüştük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'e gitmeden önce Girit Adası'nda havalimanında açıklamalarda bulundu. Blienken, "Bugün Yunanistan ve Türkiye'nin liderleriyle ülkelerini nasıl daha fazla yakınlaştıracakları konusunu görüştüm" dedi.

Blinken, "Türkiye'de önümüzdeki haftalarda 'in NATO'ya katılmasına yönelik son adımları konuştuk" ifadesini kullandı.

'deki çatışmalara da değinen ABD'li Bakan, Türkiye'nin bölgedeki kritik oyuncularla ilişkilerini çatışmaları azaltmak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı. Gazze çatışmasının yayılmasını önlemeye odaklandıklarını belirten Blinken, bir kez daha İsrail'in kendisini savunmak zorunda olduğunu ifade etti.

ABD'li Bakan bu açıklamaların öncesinde Yunanistan Başbakanı kiryakos Miçotakis ile biraraya geldi. Yunanistan'ın Washington'la güçlü ittifakının önemini vurguladı. Blinken, Ürdün temaslarının ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinde ilk olarak mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya gelmdi. Blinken, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

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