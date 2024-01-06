Blinken'in Türkiye ziyareti: "İsveç'in NATO'ya onay sürecini görüştük"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'e gitmeden önce Girit Adası'nda havalimanında açıklamalarda bulundu. Blienken, "Bugün Yunanistan ve Türkiye'nin liderleriyle ülkelerini nasıl daha fazla yakınlaştıracakları konusunu görüştüm" dedi.

Blinken, "Türkiye'de önümüzdeki haftalarda İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik son adımları konuştuk" ifadesini kullandı.

Gazze'deki çatışmalara da değinen ABD'li Bakan, Türkiye'nin bölgedeki kritik oyuncularla ilişkilerini çatışmaları azaltmak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı. Gazze çatışmasının yayılmasını önlemeye odaklandıklarını belirten Blinken, bir kez daha İsrail'in kendisini savunmak zorunda olduğunu ifade etti.

ABD'li Bakan bu açıklamaların öncesinde Yunanistan Başbakanı kiryakos Miçotakis ile biraraya geldi. Yunanistan'ın Washington'la güçlü ittifakının önemini vurguladı. Blinken, Ürdün temaslarının ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinde ilk olarak mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya gelmdi. Blinken, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.