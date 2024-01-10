Blinken, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasının "haksız" olduğunu iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin  "soykırım" davası açmasını kınayarak, davanın "haksız" olduğunu savundu.

Blinken, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasının "haksız" olduğunu iddia etti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhuriyeti'nin aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "" davası açmasını kınayarak, davanın "haksız" olduğunu savundu.

Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.

İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin, davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda "dünyanın dikkatini dağıttığına" inandığını söyledi.

Blinken, söz konusu davayı işaret ederek, "Üstelik soykırım suçlaması haksızdır." iddiasında bulundu.

Biden yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamalarına karşı sert tavır alırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 3 Ocak'ta davayı "haksız" olarak nitelendirmişti.

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