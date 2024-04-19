Blinken: ABD, Refah operasyonunu desteklemiyor

İsrail'in İran'a yönelik misillemesinin ardından G7 dışişleri bakanları İtalya'nın Capri adasında bir araya geldi.



Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "G7 ülkelerinin İran'a yeni yaptırımlar getireceği" açıklamasında bulundu.



Blinken, İsrail'in güvenliğine bağlılığımızı sürdürmekle beraber gerilimin tırmandırılmaması taraftarıyız diye konuştu. İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısında ABD'nin rolü sorulduğunda ise Blinken, ABD'nin herhangi bir saldırı operasyonuna dahil olmadığını söyledi.

"ABD, REFAH OPERASYONUNU DESTEKLEMİYOR"

Blinken açıklamasında, İsrail ile Refah operasyonu hakkında üst düzey görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin Refah'a yönelik bir kara operasyonunu desteklemediğini kaydeden Blinken, İsrail'in hedeflerine Refah saldırısı olmadan da ulaşabileceğine inandıklarını söyledi.

Ayrıca İsrail'e gerekli güvencelerin sağlanacağı bir "Filistin Devleti kurma" konusunda kararlılıklarını tekrar vurguladı.

"İRAN, EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULACAK"



Capri'de bir araya gelen bakanlar, İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden" sorumlu tutacaklarını söyledi.



Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapan bakanlar, İran ve İsrail'e daha fazla tırmandırmadan kaçınmaları çağrısı yaptı.



Bakanlar, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesine karşı olduklarını da belirtti.

