BM Filistin raportörü Gazze'de soykırıma dikkat çekti: Makul kanıtlar var

“13 BİNİ ÇOCUK 30 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"



7 Ekim'den bu yana devam eden askeri operasyonlarında İsrail'in nüfusun yaklaşık yüzde 1.4'üne tekabül eden ve aralarında 13 binden fazla çocuğun da bulunduğu 30 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü hatırlatılan raporda, en az 71 bin kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail güçlerinin saldırıların ilk haftalarında her gün 100'ü çocuk olmak üzere 250 kişiyi öldürdüğü belirtilen raporda, “Kurbanlar arasında 125 gazeteci ve 340 doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı, öğrenciler, akademisyenler, bilim insanları ve onların aile üyeleri yer almaktadır. Kaydedilen ölümlerin yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır” denildi.



İSRAİL'E ABLUKA UYARISI



Gazze'ye yönelik abluka nedeniyle bölgede yaşanan gıda ve yardım malzemesi ihtiyacına da değinilen raporda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını arttırması, hayati malzemelere erişimi engelleyerek günde 10'u çocuk birçok insanın ölümüne neden olmuştur” ifadelerine yer verildi.



Raporda ayrıca “Hijyen eksikliği ve aşırı kalabalık barınaklar hastalıklar için mükemmel bir ortam hazırlayarak bombalamalardan daha fazla ölüme neden olabilir” uyarısında bulunuldu. İsrail'in şiddet eylemlerini mercek altına alan bu raporun Gazze'de “soykırım suçu” işlendiğini gösteren eşiğin aşıldığına dair makul kanıtlar sunduğu belirtilirken, İsrail'in idari yönetimi ve askerlerinin “savaşta adalet” ilkesini kasıtlı olarak suistimal ettiğinin altı çizildi.