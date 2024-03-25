Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'deki ateşkesi görüşeceği oturumuna, Moskova saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunarak başladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Ramazan'da "kalıcı" bir ateşkese yol açacak "acil ateşkes" talep eden karar, diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.



Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, kararın ardından Washington ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN HEMEN TEPKİ GELDİ



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Netanyahu'dan ilk tepki geldi.



ABD'nin oylamada çekimser kalması üzerine Netanyahu "ABD'nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir" açıklaması yaptı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray sözcüsü John Kirby İsrail heyetinin ziyaret iptali açıklamasına yanıt olarak, ABD'nin İsrailli muhattaplarıyla görüşmeye devam edeceğini belirtti.



Kirby, oylamada çekimser kalan ABD'nin verdiği oyun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.



ABD- İsrail görüşmelerine ilişkin planlarda herhangi bir değişikliğin bildirilmediğini belirten Beyaz Saray sözcüsü "Gelseler de, gelmeseler de İsrailliler'in konuşmasına izin vereceğim" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli karar ile ilgili "BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi. İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini istediğini belirten Keçeli " Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Ayrıca bir açıklama da Hamas'tan geldi. Hamas, rehine mahkum takasına hazır olduğunu yineledi.