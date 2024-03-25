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Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ilk kez veto etmedi, teklife çekimser kaldı. Netanyahu'dan karara ilk tepki ABD'nin çekimser oy vermesi üzerine geldi. Netanyahu ABD'nin verdiği çekimser oyun önceki pozisyonundan açık bir geri çekilme olduğunu belirti. Beyaz Saray sözcüsü Kirby, oylamada çekimser kalan ABD'nin verdiği oyun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli kararı olumlu bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu tepki gösterdi

(BM) Güvenlik Konseyi, 'deki ateşkesi görüşeceği oturumuna, Moskova saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunarak başladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde 'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu. 

Ramazan'da "kalıcı" bir ateşkese yol açacak "acil ateşkes" talep eden karar, diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.

Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.

Başbakanı Binyamin Netahyanu, 'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti.  Başbakanı Binyamin Netahyanu, kararın ardından Washington ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN HEMEN TEPKİ GELDİ 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Netanyahu'dan ilk tepki geldi. 

ABD'nin oylamada çekimser kalması üzerine Netanyahu "ABD'nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir" açıklaması yaptı. 

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA 

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby İsrail heyetinin ziyaret iptali açıklamasına yanıt olarak, ABD'nin İsrailli muhattaplarıyla görüşmeye devam edeceğini belirtti.

Kirby, oylamada çekimser kalan ABD'nin verdiği oyun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.

ABD- İsrail görüşmelerine ilişkin planlarda herhangi bir değişikliğin bildirilmediğini belirten Beyaz Saray sözcüsü  "Gelseler de, gelmeseler de İsrailliler'in konuşmasına izin vereceğim"  diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli karar ile ilgili "BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.  İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini istediğini belirten Keçeli " Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA 

Ayrıca bir açıklama da Hamas'tan geldi. Hamas, rehine mahkum takasına hazır olduğunu yineledi.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

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ÇİN VE RUSYA, ABD TEKLİFİNİ VETO ETTİ

Ateşkes sürecinde en son başarısızlık cuma günü Çin ve Rusya'nın ABD'nin teklifini veto etmesiyle gerçekleşti.

Anlaşmazlık, ABD'nin ateşkes çağrısını rehine anlaşmasıyla ilişkilendirme konusundaki ısrarı ve Hamas'ı kınaması yüzünden yaşandı.

ABD ÇEKİMSER KALDI 

ABD, rehinelerden bahsetmeden ateşkes çağrısı yapan her türlü kararı veto etmesi bekleniyordu. Ancak ABD ilk kez veto etmeyerek teklife çekimser kaldı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım geçişine yasak getirdi

İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım geçişine yasak getirdi

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KARAR NELERİ KAPSIYOR?

Karar tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurguluyor.

Sivillere yönelik her türlü saldırıyı ve "her türlü terör eylemini kınadığını" belirtiyor ve uluslararası hukuka göre rehin almanın yasa dışı olduğunu bildiriyor.

Karar ayrıca, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımın genişletilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" yönünde çağrıda bulunuyor.

Ramazan ayı için tüm tarafların saygı duyacağı sürdürülebilir bir şekilde derhal ateşkes sağlanması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.

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