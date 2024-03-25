Gazze'de acil ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi: ABD çekimser kaldı, Netanyahu tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'deki ateşkesi görüşeceği oturumuna, Moskova saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunarak başladı.
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Ramazan'da "kalıcı" bir ateşkese yol açacak "acil ateşkes" talep eden karar, diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.
Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, kararın ardından Washington ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.
NETANYAHU'DAN HEMEN TEPKİ GELDİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Netanyahu'dan ilk tepki geldi.
ABD'nin oylamada çekimser kalması üzerine Netanyahu "ABD'nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir" açıklaması yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray sözcüsü John Kirby İsrail heyetinin ziyaret iptali açıklamasına yanıt olarak, ABD'nin İsrailli muhattaplarıyla görüşmeye devam edeceğini belirtti.
Kirby, oylamada çekimser kalan ABD'nin verdiği oyun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.
ABD- İsrail görüşmelerine ilişkin planlarda herhangi bir değişikliğin bildirilmediğini belirten Beyaz Saray sözcüsü "Gelseler de, gelmeseler de İsrailliler'in konuşmasına izin vereceğim" diye konuştu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli karar ile ilgili "BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi. İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini istediğini belirten Keçeli " Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Ayrıca bir açıklama da Hamas'tan geldi. Hamas, rehine mahkum takasına hazır olduğunu yineledi.
ÇİN VE RUSYA, ABD TEKLİFİNİ VETO ETTİ
Ateşkes sürecinde en son başarısızlık cuma günü Çin ve Rusya'nın ABD'nin teklifini veto etmesiyle gerçekleşti.
Anlaşmazlık, ABD'nin ateşkes çağrısını rehine anlaşmasıyla ilişkilendirme konusundaki ısrarı ve Hamas'ı kınaması yüzünden yaşandı.
ABD ÇEKİMSER KALDI
ABD, rehinelerden bahsetmeden ateşkes çağrısı yapan her türlü kararı veto etmesi bekleniyordu. Ancak ABD ilk kez veto etmeyerek teklife çekimser kaldı.
KARAR NELERİ KAPSIYOR?
Karar tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurguluyor.
Sivillere yönelik her türlü saldırıyı ve "her türlü terör eylemini kınadığını" belirtiyor ve uluslararası hukuka göre rehin almanın yasa dışı olduğunu bildiriyor.
Karar ayrıca, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımın genişletilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" yönünde çağrıda bulunuyor.
Ramazan ayı için tüm tarafların saygı duyacağı sürdürülebilir bir şekilde derhal ateşkes sağlanması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.
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