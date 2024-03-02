BM: Gazzeliler'de çok sayıda kurşun yarası gördük

Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, İsrail askerlerinin, Gazze'deki yardım konvoyu sırasına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

115 Filistinli'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin BM ekibi, "Gazzelliler arasında çok sayıda kurşun yarası gördüğünü" bildirdi.

Saldırı, yaklaşık beş aydır süren İsrail saldırılarının ardından, Gazze'de kıtlık koşullarına yaklaşıldığını ortaya koydu.

Gazze'deki sağlık bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bölgenin kuzeyinde binlerce insanın "susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle ölme riski altında olduğunu" söyledi ve Dünya Sağlık Örgütü kuzeyde akut yetersiz beslenen 50 çocuğa tedavi sağladığını açıkladı.



Bakanlık dün, 10 çocuğun "yetersiz beslenme ve susuzluktan" öldüğünü bildirmişti.



Perşembe günü Gazze'de yaşanan katliamda, Filistinli siviller gıda malzemeleri için sırada beklerken, İsrail askerleri ateş açmış ve 115 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 750'den fazla kişi de yaralanmıştı.

