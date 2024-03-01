İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı

Dünya, dün Gazze'de yaşanan dehşeti konuşuyor. İsrail askerlerinin, yardım bekleyen insanların üzerine ateş açması sonucu ölü sayısı 112'ye yükseldi. İsrail'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olayı yaşayanlar ise İsrail tanklarının bir anda belirip ateş açtığını anlatıyor.

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 1

"İNSANLARA DOĞRUDAN ATEŞ AÇILDI"

Dün Gazze'de yaşanan katliama tanık olan herkes aynı hikayeyi anlatıyor.
İsrail tanklarının aniden ortaya çıktığını, üzerlerine ateş açtığını söylüyor.

Katliama şahit olan Filistinlilerden biri olayı, "Nabulsi Kavşağı'na yardım geleceğini öğrendik. Oraya gittik. Kuzey Gazze'deki herkes oradaydı. Biz varalı 4-5 dakika olmuştu. Birden İsrail tankları belirdi. İnsanların üzerine doğrudan ve rastgele ateş açtılar" ifadeleriyle aktardı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 2

"BİRDEN TANKLAR GELDİ"

Kurbanların çoğu aynı cümleleri kurarak, "Raşid Sokağı'ndaydık. Birden tanklar geldi. Kaos vardı. Kalabalık vardı. Bize ateş açtılar" sözleriyle İsrail askerlerinin acımasız eylemini betimledi.

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 3

BİR AY SONRA BÖLGEYE GİDEN İLK YARDIM

Olay, Gazze kentinin batısında meydana geldi. Bölgeye bir aydan uzun süredir ilk defa bu hafta yardım gitmişti.

Yeni bir konvoyun geleceğini haber alan binlerce kişi, Nabulsi Kavşağı'nda toplandı. Kamyonlar bölgeye ulaştığında kalabalık iki saattir bekliyordu.

İsrail askerleri, açlık ve çaresizlik içinde bekleyen kalabalığa ateş açtı.

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 4

"YİYECEK VE UN ALMAYA GİTTİK"

Bir başka Filistinli ise katliamın ardından hastaneye kaldırılma sürecini anlatarak, "Yiyecek ve un almak için gittik. Bize ateş açmaya başladılar. Kendimizi yerde bulduk. Kimse bizimle ilgilenmedi. Sonra birileri bizi buraya getirdi" diye konuştu.

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 5

İSRAİL KATLİAMI KABUL ETTİ

Filistinliler tankların ateş açtığını söylüyor. İsrail tarafından ise çelişkili açıklamalar geldi.

İsrail askerlerin önce ateş açıldığını inkar ederek, "İzdiham çıktı" dedi. Saatler sonra ise askerlerin ateş açtığı itirafı geldi.

Bu kez "güvenlik endişesi" nedeniyle ateş açıldığı gerekçesi öne sürüldü.

İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı - 6

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, olayların soruşturulması gerektiğini söyledi.

Dujarric, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak insanlar ister İsrail'in açtığı ateşte, ister birbirini ezerek, isterse kamyonlar tarafından çiğnenerek ölmüş olsun bu bir şiddet eylemidir ve çatışmadan kaynaklanmaktadır" dedi.

Yüzden fazla ölü, yüzlerce yaralı var. Hastane kaynakları yaraların çoğunun kurşun yarası olduğunu açıkladı.

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