İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı
Dünya, dün Gazze'de yaşanan dehşeti konuşuyor. İsrail askerlerinin, yardım bekleyen insanların üzerine ateş açması sonucu ölü sayısı 112'ye yükseldi. İsrail'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olayı yaşayanlar ise İsrail tanklarının bir anda belirip ateş açtığını anlatıyor.
"İNSANLARA DOĞRUDAN ATEŞ AÇILDI"
Dün Gazze'de yaşanan katliama tanık olan herkes aynı hikayeyi anlatıyor.
İsrail tanklarının aniden ortaya çıktığını, üzerlerine ateş açtığını söylüyor.
Katliama şahit olan Filistinlilerden biri olayı, "Nabulsi Kavşağı'na yardım geleceğini öğrendik. Oraya gittik. Kuzey Gazze'deki herkes oradaydı. Biz varalı 4-5 dakika olmuştu. Birden İsrail tankları belirdi. İnsanların üzerine doğrudan ve rastgele ateş açtılar" ifadeleriyle aktardı.