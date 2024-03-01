İsrail yardım konvoyunu vurdu: Katliama tanık olanlar dehşet anlarını anlattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, olayların soruşturulması gerektiğini söyledi.

Dujarric, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak insanlar ister İsrail'in açtığı ateşte, ister birbirini ezerek, isterse kamyonlar tarafından çiğnenerek ölmüş olsun bu bir şiddet eylemidir ve çatışmadan kaynaklanmaktadır" dedi.

Yüzden fazla ölü, yüzlerce yaralı var. Hastane kaynakları yaraların çoğunun kurşun yarası olduğunu açıkladı.