BM: Gazze'nin Refah bölgesinde işlevsel hastane kalmadı

OCHA Koordinatörü Domenico, Kudüs'teki çalışma ofisinden çevrim içi katıldığı basın toplantısında, Gazze'de yaşananlarla ilgili son izlenimlerini aktardı.



Domenico, "Gazze'nin orta bölgesinde bir hastanenin yeniden kurulması için büyük çaba var ama sahra hastaneleri dışında Refah'ta artık işlevsel hastane kalmadı." dedi.



Dünyanın dört bir yanından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Domenico, bu doktorların yaralıları tedavi edecek yer bulamamasının "yürek parçalayıcı" olduğunu vurguladı.



Andrea de Domenico, Gazze'deki insani operasyonun işe yarayıp yaramadığı konusunda soru işaretlerini dile getirirken, mevcut yetkileri çerçevesinde yapabileceklerinin çok kısıtlı olduğunu söyledi.



Gazze'de son döneme kadar BM'ye ait okullarda 600 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Domenico, artık bu çocuklara yönelik, "yerel sivil toplum kuruluşlarının doğaçlama bazı faaliyetlerinin dışında" hiçbir eğitimin verilemediğini kaydetti.