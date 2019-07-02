Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, SDG üyesi Mazlum Abdi ile 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.



Örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle imza attığı belirtildi.



BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirildi.