BM insan hakları şefi: ABD polisinin Filistin'e destek eylemlerine sert müdahalesinden rahatsızım

Birleşmiş Milletler insan hakları şefi Volker Türk, ABD üniversitelerindeki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Türk, kampüslerdeki Filistin yanlısı protestoları dağıtma girişimleri sırasında ABD güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen sert müdahelelerden “rahatsız” olduğunu söyledi.



Volker Türk, gazetecilere gönderdiği ve öğrencilerin tutuklanmasına ve yaptırımlara atıfta bulunduğu bir açıklamada, “Bir dizi üniversitede, kolluk kuvvetlerinin bazı eylemlerinin, etkileri bakımından orantısız görünmesinden endişe duyuyorum” dedi.



BM temsilcisi, “İfade özgürlüğünün meşru kullanımının şiddete ve nefrete teşvik ile bir tutulamayacağı açık olmalıdır” diye ekledi.