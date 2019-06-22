Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede BM'den iki temsilci bulundurulması konusunda anlaştı.



Aylardır süren siyasi krizle zaman zaman şiddet olaylarına da sahne olan Venezuela'da hükümet, yasama organları ve yargı temsilcilerinin yanı sıra STK'lerle de bir araya gelen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkeden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.



Bachelet, hükümetle vardıkları anlaşma gereği Venezuela’da ilk kez kendi ofisinden iki temsilcinin bulunacağını, temsilcilerin insan hakları konusunda teknik destek sağlayacağını, ayrıca gözlemcilik de yapacaklarını belirtti.



Temsilcilerin cezaevleri ve nezarethanelere girebileceğini, tutuklular ve gözaltındakilerle görüşebileceğini söyleyen Bachelet, komiserliğin Venezuela’daki varlığının işkencenin önlenmesine ve Venezuelalıların adalete ulaşmasına yardımcı olacağını savundu.



Bachelet, Venezuela'da gerek muhalifler gerek iktidar destekçileri arasından birçok kurban ve ailesi ile görüştüğü bilgisini paylaştı ve ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Venezuela'ya özellikle ABD, bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara da değinen Bachelet, bu yaptırımların 2013'ten bu yana süren ekonomik krizi ve insani şartları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.



Bachelet, ziyaretinin sonunda başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.



VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.



Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.



Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.



Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

