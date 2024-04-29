BM, Irak'ta eşcinsel ilişkileri suç sayan yasadan endişeli

Irak'ta eşcinsel ilişkileri suç sayan tasarının yasalaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) açıklama yaptı.

BM, yasadan "endişe duyduğunu" belirtti.

ABD de yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın insan hakları ve özgürlükler açısından bir tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Irak parlamentosu, eşcinsel ilişkiyi suç sayan ve 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını dün kabul etti.



Tasarı, hak savunucuları tarafından “insan haklarına saldırı” olarak nitelendirilerek kınandı.



329 milletvekilinden 170'inin katıldığı bir oturumda kabul edilen 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında yapılan değişiklikler kapsamında, trans bireyler üç yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Yasa ayrıca “kişisel arzu ve eğilime dayalı biyolojik cinsiyet değişikliğini” suç haline getiriyor ve ve cinsiyet uyum ameliyatı yapan doktorları 3 yıla kadar hapisle cezalandırıyor.