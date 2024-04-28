Irak'ta eşcinsel ilişkiler hapisle cezalandırılacak

Irak parlamentosu, eşcinsel ilişkiyi suç sayan ve 15 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, hak savunucuları tarafından “insan haklarına saldırı” olarak nitelendirilerek kınandı.

329 milletvekilinden 170'inin katıldığı bir oturumda kabul edilen 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında yapılan değişiklikler kapsamında, trans bireyler üç yıl hapis cezasına çarptırılacak.



Bir önceki taslakta eşcinsel ilişkiler için idam cezası önerilmiş ve bu durum kampanyacılar tarafından “tehlikeli” bir tırmanış olarak nitelendirilmişti.



AFP tarafından görülen belgeye göre yeni değişiklikler, eşcinsel ve trans bireylerin sık sık saldırı ve ayrımcılığa maruz kaldığı ülkede, mahkemelerin eşcinsel ilişki yaşayan kişilere 10 ile 15 yıl arasında hapis cezası vermesine olanak tanıyor.



Ayrıca eşcinsel ilişkiyi “teşvik etmek” en az 7 yıl hapis cezası ve “kasıtlı olarak kadın gibi davranan" erkekler için 1 il e 3 yıl arasında değişen bir ceza öngörülüyor.



DOKTORLARA DA 3 YIL CEZA

Değiştirilen yasa, “kişisel arzu ve eğilime dayalı biyolojik cinsiyet değişikliğini” suç haline getiriyor ve transseksüelleri ve cinsiyet uyum ameliyatı yapan doktorları 3 yıla kadar hapisle cezalandırıyor.



Irak'ın muhafazakâr toplumunda eşcinsellik tabu olmakla birlikte, daha önce eşcinsel ilişkileri açıkça cezalandıran bir yasa bulunmuyordu.



Irak'ın LGBTİ+ topluluğu üyeleri, Irak'ın ceza kanunundaki muğlak "ahlak karşıtı" maddeler kapsamında yargılanmıştı.



Uluslararası Af Örgütü'nün Irak araştırmacısı Razaw Salihy, “Irak, LGBTİ+ toplumu üyelerinin yıllardır mutlak bir cezasızlıkla maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddeti etkili bir şekilde kanunlaştırdı” dedi.

ABD'DEN YASAYA ELEŞTİRİ

Irak Parlamentosu tarafından kabul edilen yasaya ABD'den eleştiri geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın insan hakları ve özgürlükler açısından bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık, yasanın, Irak'ın ekonomisini çeşitlendirme ve yabancı yatırım çekme kabiliyetini zayıflatacağını ifade etti.