BM: Mahsa Amini'nin gözaltında öldürülmesi hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen bir inceleme heyeti yaptığı açıklamada, Mahsa Amini'nin İran ahlak polisi tarafından gözaltındayken öldürülmesinin "yasa dışı" olduğunu bildirdi.



22 yaşındaki İranlı Mahsa Amini Eylül 2022'de İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.



Genç kadının gözaltındaki ölümü, İran genelinde aylarca kitlesel protestolara yol açtı. Onun ölümü, İran'ın dini liderlerinin onlarca yıldır karşılaştığı en büyük direnişin yaşanmasına neden oldu.



Bağımsız Uluslararası Araştırma Misyonu'nun başkanı Sara Hossain, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, onun ölümünün hukuka aykırı olduğunu ve devlet yetkililerinin gözetiminde fiziksel şiddetten kaynaklandığını ortaya çıkardı" dedi.

"CİDDİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ"



Amini'nin ölümünün ardından gelen protestolara yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar, işkence ve kötü muamelenin yanı sıra tecavüz ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere "ciddi insan hakları ihlalleri"nin damgasını vurduğunu söyledi.



Hossain, "Bu eylemler kadınlara, kız çocuklarına ve insan haklarına destek veren diğer kişilere karşı yaygın ve sistematik bir saldırı bağlamında gerçekleştirildi. Bu ciddi insan hakları ihlallerinden bazıları böylece insanlığa karşı suç düzeyine yükseldi" diye konuştu.



Buna cevaben İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi, bilgi toplama misyonunu "bağımsızlık ve tarafsızlıktan bariz bir şekilde yoksun olmakla" suçladı.

MAHSA AMİNİ KİMDİR?

Mahsa Amini İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de "ahlak polisleri" tarafından Tahran'da gözaltına alındı.



Ahlak polisi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümü İran'da ve dünya genelinde benzeri görülmemiş protestolar yaşanmasına neden oldu.