Mahsa Amini'nin ölümünün 40. gününde Tahran'ın birçok bölgesinde gösteriler düzenlendi

Tahran'da üniversitelerde başlayan gösteriler, Sühreverdi Caddesi'nde devam etti. Göstericiler, "Özgürlük, özgürlük, özgürlük” sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Tahran Büyük Pazar'ın etrafı, elektronikçiler ve bilgisayarcılar çarşısı gibi önemli noktalar gösterilere sahne olurken, Cumhuri Caddesi'nde yer alan Alaaddin Çarşısı esnafı da kepenk kapattı.
Tahran Büyük Pazar etrafındaki cadde ve sokaklarda göstericiler ateş yakıp slogan atarken, güvenlik güçleri ise kalabalığa gazlı ve coplu müdahalede bulundu.
Göstericiler, Cumhuri Caddesi'ndeki üst geçitte bulunan reklam panosunu da ateşe verdi.
Lale Parkı'nın yukarı tarafları, Hervey Meydanı, Kuzey Firdevsi Caddesi ile Lalezar ve Suhank bölgesinde de protestolar düzenledi.
Medyada çıkan haberlere göre Tahran'ın Emirabad bölgesinde doktorlar ve diş hekimlerinin eylemine emniyet güçleri müdahale etti.
Sosyal medyada yapılan Mahsa Amini'nin vefatının 40. günü için geniş katılımlı sokak gösterileri çağrıları üzerine bugün Amini’nin memleketi Sakkız başta olma üzere birçok yerde protestolar düzenlendi.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.