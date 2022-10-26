Mahsa Amini'nin ölümünün 40. gününde Tahran'ın birçok bölgesinde gösteriler düzenlendi

Medyada çıkan haberlere göre Tahran'ın Emirabad bölgesinde doktorlar ve diş hekimlerinin eylemine emniyet güçleri müdahale etti.



Sosyal medyada yapılan Mahsa Amini'nin vefatının 40. günü için geniş katılımlı sokak gösterileri çağrıları üzerine bugün Amini’nin memleketi Sakkız başta olma üzere birçok yerde protestolar düzenlendi.