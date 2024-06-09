BM Raportörü: İsrail Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor

İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını söyleyen Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese,  bunun, Filistinlilere yönelik saldırıların "insani kamuflaj" adı altında yürütülmesinin "başka bir seviyesi" olduğunu ifade etti.

BM Raportörü: İsrail Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor

(BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan Nuseyrat saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirten Albanese, "Bu, aralarında çocukların da bulunduğu en az 200 Filistinlinin ve yabancı olduğu iddia edilen askerler tarafından bir yardım kamyonunda saklanırken haince öldürülmesi ve 400'den fazlasının yaralanması pahasına olmamalıydı" diye konuştu.

Albanese, bunun, Filistinlilere yönelik saldırıların "insani kamuflaj" adı altında yürütülmesinin "başka bir seviyesi" olduğunu ifade etti.

BM Raportörü Albanese, "İsrail'in, 'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı, sakat bırakmayı, aç bırakmayı ve onlara travma yaşatmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını, işgal altındaki toprakların geri kalanında ve İsrail'de Filistinlilere yönelik şiddeti yoğunlaştırdığını" vurguladı.

Albanese,  şunları ekledi: "8 ay önce ilk ateşkes ve esir değişimi ele alındığında İsrail tüm esirleri canlı serbest bırakabilirdi. İsrail, Gazze'yi ve Filistinlileri bir halk olarak yok etmeye devam etmek adına bunu reddetti." 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail güçlerinin Nusryrat mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 274 Filistinli hayatını kaybetti. 

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