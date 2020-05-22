BM: Yemen'deki sağlık sistemi çökmüş olabilir

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, iç savaşın sarmalındaki Yemen'e ilişkin endişe verici açıklamalar yaptı.



Sözcü Laerke, yetkililerin Dünya Sağlık Örgütüne 184 Covid-19 vakası ve 30 ölü bildirdiğini belirterek, "Gerçek vaka sayısı kesinlikle çok daha fazla. Covid-19 salgını, zaten dünyanın en büyük krizinin yaşandığı Yemen'deki insani krizi ciddi şekilde şiddetlendiriyor. Epidemiyoloji uzmanları virüsün diğer birçok ülkeden daha hızlı, daha geniş ve daha ölümcül sonuçlarla yayılabileceğini tahmin ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkedeki sağlık kurumlarının sadece yarısının tam olarak faaliyet gösterdiğini aktaran Laerke, Yemen'deki sağlık sisteminin Covid-19 tehdidine karşı yardıma ihtiyaç duyduğunu, testlerin de yetersiz kaldığını ifade etti.



Laerke, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği ve maaşlarının zamanında ödenememesi nedeniyle "sağlık sisteminin çöktüğünü" vurguladı.



Yemen'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının kendilerine aktardığı bilgilerden bahseden Laerke, "Onlardan duyduklarımıza göre Yemen şu an gerçekten (çöküşün) eşiğinde. Durum son derece endişe verici. Sağlık sisteminin aslında çöktüğünden bahsediyorlar." diye konuştu.



Laerke, Yemen'deki tüm insani yardım operasyonlarının finansmanının her zamankinden daha acil olduğunun altını çizerek, yıl sonuna kadar 2 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.