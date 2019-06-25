BM Cenevre Ofisi'nde İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumu kapsamında Kaşıkçı hakkında "görüş ayrılığını susturmak" başlıklı bir panel gerçekleştiriliyor.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüterek bir rapor hazırlayan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar özel raportörü Agnes Callamard panelde konuşma yapacak.



Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Suudi muhalif isimler, Suudi Arabistan'daki Dhahban hapishanesinin eski tutukluları ve bir çok akademisyen de panelde konuşma yapacaklar arasında.



Callamard altı ay süren soruşturma sonunda Kaşıkçı cinayetinin ulusulararası bir suç olduğu ve ulusulararası hukukun birden çok konuda ihlal edildiği sonucuna varmıştı.



Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e cinayetle ilgili uluslararası ceza soruşturması yürütecek bir uzman heyet görevlendirmesi çağrısı yapmıştı.

