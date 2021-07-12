BM’den açlık raporu: Pandemide 118 milyon kişi arttı (Dünya nüfusunun yüzde 10’u yetersiz besleniyor)

Birleşmiş Milletler (BM), pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayından bu yana en kapsamlı gıda yetersizliği ve açlık raporunu yayımladı.

Dünyadaki açlık ve yetersiz beslenme seviyelerinin geçtiğimiz yıl önemli ölçüde kötüleştiği aktarılan raporda, artışın nedeni olarak corona virüs pandemisinin önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Raporda, açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının beş yıl boyunca önemli ölçüde değişmediği, ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle 118 milyon kişi arttığı bildirildi.

Yetersiz beslenen ve açlık yaşayan kişi sayısının 768 milyona yükseldiği belirtilen raporda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun beslenme sorunu çektiğinin altı çizildi.

PANDEMİNİN BAŞINDAN BU YANA EN KAPSAMLI RAPOR

Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil olmak üzere BM kurumları tarafından kaleme alınan rapor, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana gıda güvensizliği ve beslenme ile ilgili ilk kapsamlı rapor olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, "Ne yazık ki salgın, gıda sistemimizi tehdit etmeye devam ediyor” denirken, “Dünyanın bütün bölgeleri de bu durumdan etkilendi” ifadelerine yer verildi.

‘BUNU TERSİNE ÇEVİRMEK YILLAR ALACAK’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Gıda Programı baş ekonomisti Arif Husain, "En büyük korkularımız gerçekleşiyor. Bu kadar yüksek düzeydeki kronik açlığı tersine çevirmek on yıllar olmasa da yıllar alacak" dedi.

AFRİKA KITASI’NIN YÜZDE 21’İ

768 milyon yetersiz beslenen insanın 418 milyonunun Asya kıtasında yaşadığı aktarılan raporda, 282 milyonun Afrika'da, 60 milyonun ise Latin Amerika ve Karayipler'de olduğunu bildirdi.

Afrika kıtasının en fazla beslenme sorunu yaşayan kıta olduğunu aktaran raporda, kıta nüfusunun yüzde 21’inin yetersiz beslendiği belirtildi.