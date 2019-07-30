BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, İdilib'de rejim ve destekçisi Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin soruşturma açılması çağrısı yaptı.



Hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılara soruşturma açılması çağrısına İnsan Hakları İzleme Örgütü de (HRW) destek verdi.



HRW BM Direktörü Louis Charbonneau, yazılı açıklama yaparak, BM'nin hastanelerin koordinatlarını Rusya, rejim ve diğer taraflarla paylaşmasına rağmen hastanelerin defalarca bombalandığını ve Guterres'in hızlı bir şekilde soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.



Charbonneau, Rusya ve rejimin koordinatları hastaneleri hedef almak için kullandıysa, "savaş suçu" işlediğini ve bundan sorumlu tutulmaları gerektiğinin altını çizdi.



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.