BMGK'da Zelenski gerginliği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katıldı.
Konseye üye devletlerin konuşmasından önce Zelenski'ye söz verildi. Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia buna itiraz etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama ise Zelenski'nin konuşmasının Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun olduğunu öne sürdü ancak Nebenzia itirazlarını sürdürdü.
Bunun üzerine Arnavutluk Başbakanı kendisine kinayeli yanıt verdi.
Edi Rama, "Bunun için bir çözüm var. Eğer kabul ederseniz, siz savaşı durdurun; Zelenski de söz almasın." dedi.
ZELENSKİ KONUŞTU: BM'Yİ ELEŞTİRDİ
Rus Daimi Temsilcisiyse Rama'ya tepki gösterdi.
Rus Nebenzia, "Sayın Başkan, göreviniz siyasi değerlendirmelerde bulunmak yerine; Güvenlik Konseyi'nin tüzüğüne uygun olarak toplantıyı yürütmektir." ifadelerini kullandı.
Zelenski, Rus temsilcisinin itirazlarına rağmen ilk sırada söz aldı. Rusya'nın hala veto yetkisinin bulunmasını eleştirdi.
Birleşmiş Milletler'i etkisiz kalmakla suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı, "Artık insanlık umudunu BM'ye bağlamıyor." dedi.
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