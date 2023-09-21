BMGK'da Zelenski gerginliği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katıldı.



Konseye üye devletlerin konuşmasından önce Zelenski'ye söz verildi. Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia buna itiraz etti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama ise Zelenski'nin konuşmasının Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun olduğunu öne sürdü ancak Nebenzia itirazlarını sürdürdü.



Bunun üzerine Arnavutluk Başbakanı kendisine kinayeli yanıt verdi.



Edi Rama, "Bunun için bir çözüm var. Eğer kabul ederseniz, siz savaşı durdurun; Zelenski de söz almasın." dedi.

ZELENSKİ KONUŞTU: BM'Yİ ELEŞTİRDİ

