BM'nin 28 çalışanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), corona virüs tespit edilen bin 140 çalışanındann 28'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 01:41

BM'nin 28 çalışanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran itibarıyla bin 140 BM çalışanında Covid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.

BM'deki toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu.

Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.

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