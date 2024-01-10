Boeing, 737 MAX 9'daki hatayı kabul etti

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken acil çıkış kapısının gövdesinden kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) benzer konfigürasyona sahip 171 hava aracını geçici olarak uçuşa yasakladığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini belirtti.

Calhoun, "Bu duruma ilk olarak hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yaklaşımımız her adımda yüzde yüz şeffaflık sağlayacak şekilde olacak." ifadelerini kullandı.



Dave Calhoun ayrıca şirketin soruşturma sürecinde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile işbirliği içinde olacağını aktardı.

BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU



NTSB, Alaska Hava Yollarına ait olan "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının, acil çıkış kapısının Portlandlı bir öğretmenin bahçesinde bulunduğunu bildirdi.



Soruşturmayı yürüten yetkililer, Alaska Hava Yollarının kazadan birkaç gün önce, uçağa basınç uyarıları yüzünden kısıtlama getirdiğini ortaya koydu.