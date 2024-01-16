Boeing, 737 Max üretiminde yeni kalite denetimleri uygulayacak

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK



Boeing aynı zamanda acil çıkış kapısındaki patlamaya neden olan parçaları tedarik eden ve monte eden "Spirit AeroSystems" şirketinin çalışmalarını kontrol etmek için de bir ekip görevlendirecek.



Bay Deal, "Boeing ve Spirit'te üretim sürecinin tamamını kapsayan ek denetimler planlıyoruz. Bu kontroller, bugün her 737 uçağında gerçekleştirilen binlerce incelemeye ek olarak çok boyutlu bir inceleme sağlayacak." dedi.



ABD havacılık devi Boeing, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max grubundaki farklı bir uçağın karıştığı ve 346 kişinin ölümüne neden olan kazaların ardından güveni yeniden sağlamakta zorlanıyor.



Uçuş kontrol sisteminin bir parçasının kötü tasarımının bu kazalarda rol oynadığı görüldü ve yetkililer popüler 737 Max uçaklarını 18 aydan fazla bir süre boyunca dünya çapında yere indirdi. FAA'nın gevşek gözetimi de hatalıydı.

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