Boeing, 737 Max üretiminde yeni kalite denetimleri uygulayacak

Alaska Havayolları'na ait 737 Max uçağınının acil çıkış kapısının havada patlaması üzerine uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Kazanın ardında ABD'li uçak üreticisi Boeing son açıklamasında, "üretim sürecini değerlendirmek üzere" dışarıdan bir tarafın getirileceğini söyledi.
Ayrıca kazaya karışan parçaların teminini ve montajını yapan firmanın çalışmaları da kontrol edilecek.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ayrıca uçağın üretim hattında denetim yapacağını belirterek, 737 Max 9 jetinde "önemli sorunların" yanı sıra "üretim sorunları" olduğuna inandığını da açıklamalarına ekledi.
Son önlemlerini açıklayan Boeing ticari uçaklar başkanı ve CEO'su Stan Deal, şirketin "olması gereken noktada olmadığını" söyledi.
Uçakların yere indirilmesinin ardından Deal, Boeing'in 737 üretiminde "kalite kontrollerini desteklemek" için beş farklı havayoluyla çalıştığını belirtti.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK
Boeing aynı zamanda acil çıkış kapısındaki patlamaya neden olan parçaları tedarik eden ve monte eden "Spirit AeroSystems" şirketinin çalışmalarını kontrol etmek için de bir ekip görevlendirecek.
Bay Deal, "Boeing ve Spirit'te üretim sürecinin tamamını kapsayan ek denetimler planlıyoruz. Bu kontroller, bugün her 737 uçağında gerçekleştirilen binlerce incelemeye ek olarak çok boyutlu bir inceleme sağlayacak." dedi.
ABD havacılık devi Boeing, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max grubundaki farklı bir uçağın karıştığı ve 346 kişinin ölümüne neden olan kazaların ardından güveni yeniden sağlamakta zorlanıyor.
Uçuş kontrol sisteminin bir parçasının kötü tasarımının bu kazalarda rol oynadığı görüldü ve yetkililer popüler 737 Max uçaklarını 18 aydan fazla bir süre boyunca dünya çapında yere indirdi. FAA'nın gevşek gözetimi de hatalıydı.
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