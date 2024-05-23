Boeing krizi devam ediyor: 300 uçakta ölümcül arıza

ABD merkezli United ve American Airlines tarafından kullanılan 300 Boeing uçağında, jetlerin havada patlamasına neden olabilecek potansiyel olarak ölümcül bir arıza tespit edildi.

Boeing krizi devam ediyor: 300 uçakta ölümcül arıza
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İngiliz gazetesi, DailyMail'in iddiasına göre bu yılın başında bazı uçaklarının ölümcül bir kusura sahip olduğu ortaya çıktı.

Sorun, şirketin 777 modelinde meydana gelen ve uçağın kanatlarındaki yakıt tanklarının alev almasına ve patlamasına neden olabilecek bir elektrik arızasını içeriyor.

300 UÇAKTA TESPİT EDİLDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan duyuruya göre, arızanın keşfedilmesi, United ve American Airlines tarafından kullanılan uçaklar de dahil olmak üzere yaklaşık 300 uçağının daha potansiyel olarak risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Boeing'den bir sözcü, FAA'nın 25 Mart 2024 tarihli bildiriminin, federal kurumun 777 serisi jetlere yönelik önerilen herhangi bir düzeltmeyi resmi olarak zorunlu kılmadan önce Boeing "kurallara uyma önerisi" yaptığını vurguladı.

Bu, düzenleyiciler tarafından skandalın vurduğu şirkete yöneltilen en son büyük güvenlik uyarısı.

ELEKTRİK RİSKİ UYARISI

Mart 2024 tarihli uçuşa elverişlilik direktifi (AD) teklifinde FAA, Boeing'i orta kanat yakıt tanklarının yakınında "elektrostatik boşalma" ve "statik elektrik riski" konusunda uyardı.

FAA, "Güvenli olmayan durum, ele alınmazsa, yakıt deposu içinde bir tutuşma kaynağına ve ardından yangın veya patlamaya neden olabilir" açıklamasında bulundu.

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