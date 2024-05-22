Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing 'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi, helyum sızıntısı nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Planlanan fırlatma, Boeing 'in Starliner mekiğinin yapacağı ilk astronotlu uçuş denemesi olacaktı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada, daha önce tespit edilen helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilirken uzmanların 2 gün boyunca uzay aracının sistem performansını ve güvenlik tedbirlerini değerlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu alanlarda hala devam eden çalışmalar var. Bir sonraki muhtemel fırlatma tarihi hala değerlendiriliyor. İleriye dönük daha net bir yol belirlendiğinde NASA daha fazla ayrıntı paylaşacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DEFALARCA KEZ ERTELENDİ Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs’a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağı açıklanırken, sonraki fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs işaret edilmişti. 17 Mayıs'ta planlanan fırlatma ise Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle 25 Mayıs'a ertelenmişti. Son gelişme ile birlikte Starliner'ın yeni fırlatma tarihi belirsizlik kazanmış oldu.

BOEING'DE SULAR DURULMUYOR



NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan önce uyarıda bulunmuştu.



ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" demişti.



Faville, NASA'yı "astronotların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için kontrolleri iki katına çıkarmaya" çağırmıştı.

TARİHİ BAŞARISIZLIK



Bu çağrının ardından fırlatma, ikinci kez iptal edildi ve daha sonra da süresiz olarak erteleme kararı alındı.

Bu durum art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlerden düşmeyen Boeing için tarihi bir başarısızlık niteliğinde.

