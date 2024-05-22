Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi daha önce tespit edilen helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin devam etmesi nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Uçuş başarılı olsaydı, Boeing Starliner uzay aracı, ISS'e astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelerek Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e rakip olacaktı. Bu durum art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlerden düşmeyen Boeing için tarihi bir başarısızlık niteliğinde.

Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi 'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi, helyum sızıntısı nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

Planlanan fırlatma, 'in Starliner mekiğinin yapacağı ilk astronotlu uçuş denemesi olacaktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada, daha önce tespit edilen helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilirken uzmanların 2 gün boyunca uzay aracının sistem performansını ve güvenlik tedbirlerini değerlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu alanlarda hala devam eden çalışmalar var. Bir sonraki muhtemel fırlatma tarihi hala değerlendiriliyor. İleriye dönük daha net bir yol belirlendiğinde NASA daha fazla ayrıntı paylaşacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi - 1 NASA astronotları Starliner-1 Mürettebat Uçuş Testi (CFT) görevi öncesinde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde yürüyor.

DEFALARCA KEZ ERTELENDİ

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs’a ertelenmişti.

Arızanın giderilmesinin zaman alacağı açıklanırken, sonraki fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs işaret edilmişti.

17 Mayıs'ta planlanan fırlatma ise Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle 25 Mayıs'a ertelenmişti. Son gelişme ile birlikte Starliner'ın yeni fırlatma tarihi belirsizlik kazanmış oldu.

Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi - 2 Boeing'in Starliner kapsülünün ilk insanlı fırlatması için hazırlanan alan.

BOEING'DE SULAR DURULMUYOR

NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan önce uyarıda bulunmuştu.

ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" demişti.

Faville, NASA'yı "astronotların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için kontrolleri iki katına çıkarmaya" çağırmıştı.

TARİHİ BAŞARISIZLIK

Bu çağrının ardından fırlatma, ikinci kez iptal edildi ve daha sonra da süresiz olarak erteleme kararı alındı.

Bu durum art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlerden düşmeyen için tarihi bir başarısızlık niteliğinde.

Boeing'de tarihi başarısızlık: Starliner uçuşu süresiz ertelendi - 3 Elon Musk'a ait SpaceX şirketi 2014 yılından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu taşıyor.

ELON MUSK'A RAKİP OLACAKTI

NASA'nın ticari programı kapsamında operasyonel uçuşlara başlamak için nihai onayı almadan önce bu görevde başarılı olmak için hayati önem taşıyordu.

Uçuş planlandığı gibi gerçekleştirilerek başarılı olsaydı, Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelerek 'ın şirketi SpaceX'e rakip olacaktı.

Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere NASA ile sözleşme imzalamıştı.

SpaceX uzay araçları halihazırda kullanılırken ve ISS'e 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışını gerçekleştirebildi.

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