Bolivya'da Morales'in ilticası sonrası şiddet olayları sürüyor

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın iltica teklifini kabul ederek Bolivya'dan ayrıldı. Morales Bolivya'yı terk etmesine rağmen şiddet olayları devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Kaliman ordunun polise yardım için ortak operasyonlara katılacağını açıkladı.

MEKSİKA'YA TEŞEKKÜR



Ordunun baskısı nedeniyle istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür etti.



Morales, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA UÇAK GÖNDERDİ



Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.



Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci "darbe" olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa sonrası ülkesini terk eden Bolivya Devlet Başkanı Morales'in uçakta fotoğrafını paylaştı. Morales'in elinde Meksika bayrağı bulunuyor.

BOLİVYA'DA ASKER POLİSE YARDIM EDECEK



Morales' ülkeden ayrılmasına rağmen sokak gösterileri devam ediyor. Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, ülkedeki şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına silahlı kuvvetlerin polisle ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanı Kaliman, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır" ifadesini kullandı.

MORALES İSTİFA SONRASI BÖYLE SAKLANDI

Devrik Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Twitter hesabında bu fotoğrafı paylaştı. Morales istifa etmek zorunda kaldıktan sonra, Meksika'ya gitmeden önce bilinmeyen bir yerde böyle saklandı.

Kaliman'ın açıklamasından önce La Paz Polis Şefi Albay José Barrenechea, Bolivya Devlet Başkanlığı Binası Casa Grande del Pueblo'nun bulunduğu Murillo Meydanı'nda orduya müdahale çağrısında bulunmuştu.



ORDUYA MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI



Ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.



BOLİVYA'DAKİ SİYASİ KRİZ NASIL BAŞLADI?



Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.



Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.



Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.