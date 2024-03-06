Bolivya'da yerlilerin kongresinde  yumruklu kavga

Bolivya'da yerlilerin kongresinde tansiyon yükseldi. Sandalye ve yumruklar havada uçuştu.



Bolivya'nın Oruro şehrinde Ayllus ve Markas Ulusal Konseyi dün, yeni lideri seçmek için toplanmıştı.



Bolivya Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'nın kongrenin açılış konuşmasını yapmasının ardından tansiyon yükseldi.



Mevcut devlet başkanı Luis Arce ile eski lider Evo Morales destekçileri arasında arbede çıktı.

YOLSUZLUK İDDİALARI SEBEBİYLE İSTİFA ETMİŞTİ



Evo Morales ülke tarihindeki ilk yerli devlet başkanıydı.



14 yıl Bolivya'yı yönettikten sonra 2019 seçimlerinde dördüncü defa yarışmıştı.



Morales seçimi ilk turda kazandığını iddia etse de seçimlere yolsuzluk karıştığını öne süren muhalefetin çağrısıyla ülke gösterilere sahne olmuştu.

Gösteriler üzerine Morales istifa ettiğini duyurmuştu.

