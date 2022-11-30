Bombalı zarf gönderildi: Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğinde patlama

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılmasıyla meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı bildirildi.



İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00 sıralarında (TSİ 15.00) Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası bahçesinde patlama meydana geldiği belirtildi.



Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedildi.

EL YAPIMI VE ETKİSİ DÜŞÜK PATLAYICI

Üzerinde gönderenle ilgili hiçbir bilginin olmadığı zarfın, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben gönderildiği ve bir güvenlik görevlisi tarafından elçiliğin bahçesinde açıldığı sırada patladığı aktarıldı.



Yaralanan Ukrayna Büyükelçiliği çalışanının, yürüyerek en yakındaki Nuestra Senora de America Hastanesine gittiği ve kısa süren bir tedavinin ardından taburcu edildiği açıklandı.



Olaydan dolayı terör saldırısı protokolünü uygulayan İspanyol polisi, Ukrayna Büyükelçiliğine bomba imha ekibi Tedax'a bağlı uzmanları sevk etti.



Yetkililer, zarfın içindeki patlayıcının el yapımı ve etkisinin düşük olduğunu belirtti.

UKRAYNA DİPLOMATİK MİSYONLARINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Polis bölgeyi ablukaya alıp güvenlik çemberi oluşturdu.



Patlamanın zarfın içindeki düzenekten kaynaklandığı bilgisi paylaşılırken, terör davalarına bakan Madrid Ulusal Mahkemesi tarafından soruşturma açıldığı kaydedildi.



Olayın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin tüm diplomatik misyonlarında güvenliğin güçlendirilmesi talimatını verdi.