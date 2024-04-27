Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem oldu.



Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre 6.9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.36'da meydana geldi.



Sarsıntı 540 kilometre derinlikte kaydedildi.



Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun bin kilometre güneydoğusunda, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın bin 600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.



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