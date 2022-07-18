Boris Johnson savaş uçağı koltuğunda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uçuş kıyafetleri giyerek savaş uçağına bindi.

Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Johnson, geçen hafta ziyaret ettiği bir askeri üstte savaş uçağı kullandı. O anların görüntülerini Downing Street paylaştı.

İngiltere Başbakanı yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı. Başbakan, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi.



Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devreceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi.

Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinlerden biri oldu.



Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi.



İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.



Boris Johnson'ın bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.