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Bosna Hersek'te maden işçileri maaşları ödenmediği için eylemde

Bosna Hersek'te maden işçileri, Zenica kentindeki kömür madeninde çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başkent Saraybosna'da eylem düzenledi.

Bosna Hersek'te maden işçileri maaşları ödenmediği için eylemde

'te farklı kentlerden yüzlerce maden işçisi, Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binası önünde toplandı.

Eylemin nedeni Zenica'daki kömür madeninde çalışan işçilerin ocak ve şubat maaşları ile katkı paylarını alamamaları olarak açıklandı.

Tuzla kentindeki Kreka Madeni Sendikalar Derneği Başkanı Zuhdija Tokic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zenica'daki maden işçilerinin maaşlarının ve katkı paylarının ödenmemesi durumunda ailelerinin de katılacağı daha büyük bir eylem yapacaklarını belirtti.

Zenica'daki kömür madeninde çalışan Senid Dizdarevic de "Durum iyi değil, maaşsız ve katkı paysız çalışıyoruz. İnsanlar zor durumda, kredilerimiz ve faturalarımız var" dedi.

Kakanj kentindeki kömür madeninde çalışan Ermin Smaka da Zenica'da çalışan maden işçilerini desteklemek için eyleme katıldığını söyledi.

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