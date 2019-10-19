Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin (AB) vardığı Brexit anlaşması bugün parlamentoya sunuluyor. AB Zirvesi'nde onay alan anlaşmanın Avrupa ve İngiliz Parlamentosu'ndan onay alması gerekiyor.

Dün Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği AB Zirvesi'nde, (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den "düzenli bir şekilde ayrılmasını" sağlayacak anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak" dedi.

Brexit'in tam olarak yürürlüğe girebilmesi için hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem de ingiliz Parlamentosundan onay almasi gerekiyor.

Başbakan Boris Johnson, siyasetçilerin yeni anlaşmaya onay vereceği konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise 'Anlaşma eskisinden de kötü, milletvekillerince reddedilmeli" dedi.

Parlamentodaki diğer muhalefet partileri de anlaşmaya destek vermeyeceklerini belirtiyor.

İngiltere parlamentosu daha önce Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.



YENİ ANLAŞMA



AB ile İngiltere, Brexit için yeni bir uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.



Bugün varılan anlaşmada, eski Başbakan Theresa May'in anlaşmasının Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesine yol açan "tedbir maddesi" kaldırılmış görünüyor.



Yeni anlaşmaya göre ise Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek.



Kuzey İrlanda, İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de AB'nin ortak pazarına "giriş noktası" niteliğinde olacak. Anlaşma, AB'nin ortak pazarının bütünlüğünü korumaya dönük bir dizi tedbiri de içeriyor.



Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda Bölgesel Parlamentosunun onayına tabi olacak.



Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.



Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve İngiliz Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

VİDEO: İNGİLTERE VE BREXİT ÇIKMAZI