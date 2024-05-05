Kolombiya'da silahlı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Kolombiya'da silahlı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.

Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

Yerel basında çıkan haberde, bölgede 150'den fazla silahlı unsurun olduğu ve çiftçileri tehdit ettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürekli olarak devam eden bir saldırı var. Askerler, halkı, açgözlü ahmaklardan kurtarmak isterken hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine ateşkes çağrısı

Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine ateşkes çağrısı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...