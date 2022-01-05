Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu edildi

Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, taburcu oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.01.2022 - 15:24

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu edildi

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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 3 Ocak'ta bağırsak düğümlenmesi sebebiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Bolsonaro, Twitter'dan doktorlar ile fotoğraf paylaşarak, taburcu edildiğini doğruladı ve kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti.

Brezilya Devlet Başkan Bolsonaro, yılbaşı tatilini geçirdiği Santa Catarina eyaletinde karın ağrısı nedeniyle 3 Ocak'ta Sao Paulo'ya gelerek hastaneye kaldırılmıştı.

Vila Nova Star Hastanesi'nde 2 gün kalan 66 yaşındaki Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi tespit edilmiş ve yapılan testler neticesinde ameliyata gerek olmadığı açıklanmıştı.

Devlet Başkanı, 2018'de seçim kampanyaları sırasında bıçaklanması sebebiyle 4 ameliyat kez ameliyat edildi.

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