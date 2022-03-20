Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir gecekondu mahallesine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Brezilya'da güvenlik güçlerinin Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlediği uyuşturucu operasyonda 6 kişi öldü.Kentin kuzeyinde bulunan "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Morro do Chapadao'da, güvenlik güçlerinin uyuşturucu çetesine karşı düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yakalandı.Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda araba, uyuşturucu madde, altı tabanca ve bir el bombası ele geçirildi.