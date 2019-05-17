Senatonun onayladığı tasarıya göre uyuşturucu kullanıcıları, özel ve dini merkezlerde zorunlu rehabilitasyona tabi tutulacak ve suç örgütü yöneticilerinin alacağı en düşük ceza 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.



Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, uyuşturucu kullanıcılarının zorunlu rehabilitasyon kapsamında gönderilecekleri özel ya da dini merkezlerin de artması bekleniyor.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, söz konusu yasa tasarısına destek veriyor.



Uyuşturucunun serbest bırakılması ve esrar tüketiminin suç olmaktan çıkarılmasına karşı olan Bolsonaro, geçen ay "Ulusal Uyuşturucu Politikası" adlı bir kararname yayınlamıştı.



Anayasa Mahkemesi, 5 Haziran'da, esrar kullanımı ve bulundurmanın suç olup olmadığına karar verecek.



Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, "O Globo" gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polislerin görevlendirildiğini, şüphelilerin baş ya da gövdesine ateş etmenin polisin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.



Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.



Görevine 1 Ocak'ta başlayan Witzel, tıpkı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sert tutumuyla biliniyor.

