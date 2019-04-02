Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Doğu Kudüs'te Yahudilerin en kutsal mekanı olarak kabul edilen Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.



Bolsonaro Kudüs'te diplomatik bir ofis açtı. Bolsonaro'nun ziyareti sırasında İsrail ile bazı ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.



Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İsrail'in 9 Nisan'da yapacağı seçimler öncesi ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekti.



Ziyarete Filistin hükümeti ve Hamas, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ağlama Duvarı ziyaretini kınadı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bolsonaro'nun göreve başlama töreni için geçen aralık ayında Brezilya'ya gitmişti.