Burkina Faso'da askeri darbe

Açıklama, bir subay tarafından devlet televizyonunda okundu.

Güvenlik endişelerinin bu durumu gerekli hale getirdiği aktarıldı.

Ülkenin yeni lideri ordu komutanı İbrahim Traore oldu.

Anayasa askıya alındı, hükümet devrildi. İkinci bir emre kadar da sınırlar tamamen kapatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sonrası, görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.

Görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.

DARBEYLE GELDİ DARBEYLE GİTTİ

Ülkede 24 Ocak'ta da bir grup asker yönetime el koymuş ve Anayasa'nın askıya alındığını bildirmişti.



Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına devlet televizyonu RTB'de Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunan bildiride Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiği ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğu söylenmişti.



Darbenin arkasındaki isim Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ve başkomutan ilan etmişti.