Burundi’nin Bujumbura şehrinde kolera salgını ilan edildi

Burundi Halk Sağlığı Bakanı Sylvie Nzeyimana, yaptığı açıklamada, Bujumbura'nın kuzeyindeki Bukirasazi ilçesinde ishal ve istifra şikayetleriyle hastaneye başvuran 12 kişide kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi.



Vakaların birbiriyle temaslı kişiler olduğunu belirten Nzeyimana, Bujumbura’da kolera salgını ilan ettiklerini duyurdu.



Kolera salgınına 26-31 Aralık'ta Bujumbura ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlardan sonra taşan kanalizasyonların sebep olduğu tahmin ediliyor.

KOLERA NEDİR?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.



Burundi'de temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.



Ülkede sıtma, çocuk felci ve tifo virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.