İsrail ordusunda üst düzey atamalar yapıldı

Ordunun konuya ilişkin açıklaması, ordu radyosunun X platformunda yayınlandı.



Açıklamada, AMAN Başkanlığı'na Tuğgeneral Shlomi Binder atanırken, Merkez Komutanlığı Komutanlığı'na Tümgeneral Yehuda Fuchs'un yerine Tuğgeneral Avi Ballut, Kuzey Kuvvetler Komutanlığı'na da Tümgeneral Uri Gordin'in yerine Tuğgeneral Dan Goldfus'un atandığı kaydedildi.



Açıklamada, ordu komutanlığındaki diğer atamaların gelecek aylarda kademeli olarak yapılacağı belirtildi.



Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva, 22 Nisan'da istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunmuştu.



7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.



Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk İsrailli üst düzey askeri yetkili olmuştu.