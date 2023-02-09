Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin yabancı ülkeden temsilcilerle görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu son olarak ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'in ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le de telefonda görüştü.

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95 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ GELDİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 ili vuran depremlerin ardından 95 ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldiğini söylemişti. Bakan Çavuşoğlu şu an itiabriyle 56 ülkeden 6 bin 479 personelin saha çalışmalarında yer aldığını da bildirmişti.

50'DEN FAZLA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.



Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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