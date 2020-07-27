Çavuşoğlu: Ayasofya'yı kültür mirası olarak korumaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi.



İki mevkidaş görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değildir. Ayasofya'yı kültür mirası olarak korumaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin seyahat listesinin objektif kriterlerden uzak olduğunu da belirtti. Çavuşoğlu, "Listenin siyasi saiklerle belirlendiğini görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Libya ilgili görüşlerini de dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da bir an önce kalıcı ama aynı zamanda bağlayıcı ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi sürece tekrar geçilmesi elzemdir” açıklaması yaptı.

AB'nin Libya'ya yönelik İrini Operasyonu ile ilgili görüşlerini de dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor" dedi.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAYA



İspanya Dışişleri Bakanı Laya da konuşmasında, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.