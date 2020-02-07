Çavuşoğlu: Rusya'dan yarın bir heyet Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İdlib'deki durum vehametini koruyor. İdlib'de insani felaketi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Ayrıca rejim bizim askerlerimize de saldırdı, 8 şehidimiz oldu. Karşılığını kat kat fazlasıyla verdik. Bu konuda Rusya'ya da tavrımızı ilettik.

Rejimin saldırganlığı attı. Rejimin garantörü olan Rusya'yla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2 gün önce sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetlerin bir araya gelmesi kararı çıktı.

Rusya'dan yarın bir heyet Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşülecek.

AP'DE PKK'LILARIN AĞIRLANMASI

Terörle mücadeledi iki yüzlülüğü biz anlatmaktan yorulduk. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise yorulmadı. Bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan insanlarının AP'de ağlanmasını neyle izah edeceğiz. Geçmişte de buna benzer toplantılar yapmışlardı biz tepki gösterdik.

Bu sefer bu isimleri listede göstermediler. Arkadaşlarımız Remzi Kartal'ın da aralarında bulunduğu teröröristlerin salonda bulunduğunu tespit etti. Bu politikalar AB'ye güveni sarsıyor.