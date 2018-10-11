Irak'ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Emniyet ve ilgili birimler soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Suudi Arabistan bizimle işbirliği yapmalı" şeklinde konuştu.



ÇAVUŞOĞLU'DAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun terörle mücadeleye devam edecektir. Bundan sonra bu mücadeleyi Irak hükümeti kurulduktan sonra birlikte yapacağız” dedi.

"MUSUL VE BASRA KONSOLOSLUKLARINI AÇIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğldu, Irak'ta daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kalınan Basra ve Musul konsolosluklarının yeniden açılacağını da belirtti.