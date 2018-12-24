Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunus ziyareti sırasında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerini değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Libya'daki siyasi sürece desteklerimiz devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in çabalarını destekliyoruz.



Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun YPG/PKK ile Suriye'yi bölme amacındaydılar, PKK'ya sempatisi var. Planları bozuldu. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır" şeklinde konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin gelen soruyu, "Türkiye'deki Cemal Kaşıkçı soruşturması derinleştirilerek devam ediyor. Diğer taraftan bazı ülkelerde bu konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bunları yaparken Suudi Arabistan'dan bulgularını paylaşmalarını devam ediyoruz. Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, onun cesedini parçalayanlar ve cesedi yok edenler Suudi Arabistan'da ve bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Henüz daha cesedi ne yaptıklarını da bize bildirmediler. Yerel işbirlikçiden bahsettiler daha onun adını da bize bildirmediler.

Bu sorulara cevap verecek olaanlar da şu anda Suudi Arabistan'da" sözleriyle yanıtladı.

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