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Çavuşoğlu: Fransa'nın arabuluculuk önerisi kabul edilemez

ntv.com.tr

Dünya
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standarda sahip olduğunu gösterir" dedi. Çavuşoğlu, Fransa'nın arabuluculuk teklifini "Kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Fransa'dan gelen Suriye Demokratik Güçleri haberlerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standarda sahip olduğunu gösterir" dedi.

Çavuşoğlu, "PYD, PKK aynıdır. Fransa'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapıyorsun. YPG ve PKK ile mücadele bizim için hayati bir durumdur. YPG'nin amcı DAEŞ'le mücadele değil, Suriye'yi bölmektir. Kanton oluşturmak BM kararlarına terstir. Fransa objektifliğini yitirmiştir. Fransa'nın çelişen açıklamalarını ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullandı. 

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceğiz açıklamalarına ilişkin ise Dışişleri Bakanı, "Trump daha önceki telefon görüşmelerinde de bunu belirtmiştir ama görüyoruz ki münferit bir açıklamadır" değerlendirmesini yaptı. 

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